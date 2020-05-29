Мужчину с разрезанным животом нашли повешенным на заборе в центре Москвы

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29.05.2020, 9:08, Новости дня

Мужчина с ранами живота найден повешенным на улице в центре столицы, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как рассказал источник АГН «Москва», 28 мая в Шмитовском проезде обнаружили труп 66-летнего гражданина Армении, висящий на заборе на шнурке.

«На теле повреждения: порезы на правом предплечье, следы от инъекций, колото-резаные раны в области живота. По предварительным данным, причиной смерти стало удушение», – сообщил источник.

Он добавил, что у покойного при себе были банковские карты и пропуск на работу. Тело направили в морг, следователи выясняют подробности случившегося.



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