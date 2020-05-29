Анна Семенович рассказала о привычке заедать стресс: Иногда обжорство длится пару дней

29.05.2020, 9:05, Разное

Вокалистка поведала, что последние три

месяца были сложными для нее не только из-за вспышки коронавируса и режима

самоизоляции. В личной жизни знаменитости в этот период также был разлад. К

тому же Анна Семенович чуть не потеряла близкого человека и лишилась нескольких

важных рабочих контактов. Находясь в

постоянной тревоге, Анна стала заедать стресс.

Нездоровая привычка начинать есть в сложных

ситуациях у Семенович появилась еще в детстве. Анна занималась

фигурным катанием. Процесс подготовки к

турнирам сопровождался сильным физическим и психологическим напряжением. Самочувствие не улучшала необходимость соблюдать диету и постоянно следить за весом.

“Лакомство было для меня похвалой за хороший результат на соревнованиях. Как

собака Павлова”, – поделилась Анна Семенович.

Теперь, сталкиваясь с тревогой, вокалистка

бежит к холодильнику. Знаменитость обращалась к психологам, читала

специализированную литературу, однако решить проблему пока не смогла. “Иногда обжорство

длится пару дней, и это не сказывается на моей фигуре, – поведала Анна Семенович. Другое дело, когда она не может остановиться долгое время.

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Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich) 27 Май 2020 в 5:52 PDT

Сейчас вокалистка пытается взять себя в

руки. Набранные на карантине килограммы она намерена сбросить во что бы то ни стало. Анна Семенович хочет вернуть не только стройность, но и

боевой дух.