 

Анна Семенович рассказала о привычке заедать стресс: Иногда обжорство длится пару дней

29.05.2020, 9:05, Разное

Вокалистка поведала, что последние три
месяца были сложными для нее не только из-за вспышки коронавируса и режима
самоизоляции. В личной жизни знаменитости в этот период также был разлад. К
тому же Анна Семенович чуть не потеряла близкого человека и лишилась нескольких
важных рабочих контактов. Находясь в
постоянной тревоге, Анна стала заедать стресс.

Нездоровая привычка начинать есть в сложных
ситуациях у Семенович появилась еще в детстве. Анна занималась
фигурным катанием. Процесс подготовки к
турнирам сопровождался сильным физическим и психологическим напряжением. Самочувствие не улучшала необходимость соблюдать диету и постоянно следить за весом.

“Лакомство было для меня похвалой за хороший результат на соревнованиях. Как
собака Павлова”, – поделилась Анна Семенович.

Теперь, сталкиваясь с тревогой, вокалистка
бежит к холодильнику. Знаменитость обращалась к психологам, читала
специализированную литературу, однако решить проблему пока не смогла. “Иногда обжорство
длится пару дней, и это не сказывается на моей фигуре, – поведала Анна Семенович. Другое дело, когда она не может остановиться долгое время.

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Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich) 27 Май 2020 в 5:52 PDT

Сейчас вокалистка пытается взять себя в
руки. Набранные на карантине килограммы она намерена сбросить во что бы то ни стало. Анна Семенович хочет вернуть не только стройность, но и
боевой дух.



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