“Сокращение прав трудящихся”: новые правила увольнения в России встревожили специалистов

29.05.2020, 9:05, Разное

Министерство труда и социальной защиты России разработало проект постановления кабмина “Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году”. В нем содержатся особые условия увольнения, введения простоя или изменения обязанностей сотрудников в период пандемии.

Минтруд предлагает запретить работодателям увольнять или отправлять в простой сотрудников без их согласия, если деятельность организации приостановлена из-за карантина, отмечает РИА ФАН. В документе не упоминается о запрете на увольнение или сокращение штата работников, однако уволить трудящегося можно будет лишь после снятия ограничительных мер, повлиявших на работу компании.

Кроме того, постановление обяжет особым образом оплачивать простой в компаниях, на которые не распространяются ограничительные меры. Если приостановка вызвана эпидемиологической ситуацией, работникам выплачивается не менее 2/3 оклада в соответствии со временем простоя, сообщает телеканал “Царьград”.

Ведомство также выступило с инициативой разрешить работодателям изменять должностные обязанности сотрудников на срок до трех месяцев. Прежде переводить их на другую работу можно было не более чем на месяц. Однако заработная плата должна соответствовать среднему уровню оплаты труда на прежней должности.

Инициатива Минтруда вызвала тревогу у ряда специалистов. Проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов считает, что документ на руку лишь работодателям. “Это сокращение прав трудящихся, вызванное обстоятельствами внешнего характера, но направленное на то, чтобы облегчить участь работодателя”, – отметил он.

Глава правового департамента “Конфедерации труда России” Олег Бабич подчеркнул: проект постановления содержит возможность отказа продления отпуска из-за нетрудоспособности. А эксперт в области трудового права и права соцобеспечения Никита Лютов считает, что документ грубо нарушает порядок трудовых отношений, основанный на Трудовом кодексе и Конституции России.