Роспотребнадзор опубликовал инструкцию, как пройдет голосование по поправкам к Конституции

29.05.2020, 9:00, Новости дня

Роспотребнадзор и Центризбирком согласовали рекомендации по проведению голосования о поправках к Конституции России в условиях распространения коронавирусной инфекции. Документ об этом, датированный 21 мая, опубликован на сайте Управления Роспотребнадзора по республике Чувашия. На него 28 мая обратила внимание газета “Ведомости”.

Согласно инструкции, для проведения голосования рекомендуется оборудовать площадки на открытом воздухе около избирательных участков – это могут быть веранды, тенты и навесы. На территории для голосования нужно будет обеспечить соблюдение дистанции между людьми и организовать температурный контроль, там же следует установить санитарные комнаты и помещения для изоляции людей, у которых обнаружат высокую температуру или иные симптомы коронавируса. Но даже в таких изоляторах граждане смогут проголосовать.

В инструкции также упоминается возможность растянуть голосование на несколько дней. ​Тогда комиссии будут приглашать граждан на участок в определенный день и время по территориальному признаку.

Избирателям посоветуют приходить голосовать со своей ручкой и в маске, которую нужно будет кратковременно снимать при предъявлении документов. Их в руки членам избиркома давать не нужно, а нужно только показывать.

Отдельно в инструкции оговорено, как организовать голосование инфицированных и людей, находящихся на карантине. Такое голосование должно быть организовано без входа в дом и желательно бесконтактным способом.

Голосование по поправкам к Конституции изначально было назначено на 22 апреля, но перенесено ​из-за эпидемии коронавируса. Ранее секретарь ЦИК Майя Гришина назвала 15 июня крайним сроком начала новой кампании за голосование по поправкам к Конституции. “Коммерсант” писал о двух возможных датах плебисцита – 24 июня и 8 июля. Источники РБК говорили, что голосование могут провести 24 июня вместе с парадом Победы.

ЦИК уже разморозил средства, выделенные на подготовку к голосованию по поправкам к Конституции, так как “эпидемиологическая обстановка в стране улучшается”. В ведомстве хотят начать печать материалов к новому голосованию, а также оборудовать места для голосования и провести другую подготовку к референдуму.

Главная поправка к Конституции (так называемая поправка об обнулении президентских сроков) даст возможность президенту Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года. Также в поправках к Конституции предлагается упомянуть Бога, обозначить русский язык как язык “государствообразующего народа”, определить брак как союз женщины и мужчины и запретить “фальсификацию истории”.