 

Российский посол рассказал, как КНДР избежала эпидемии коронавируса

29.05.2020, 8:48, Новости дня

Северная Корая благодаря строгим карантинным мерам не допустила проникновения коронавируса на свою территорию, что делает ее практически единственным государством, избежавшим эпидемии, сообщил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

«Можно сказать, что КНДР стала чуть ли не единственной страной в мире, которая на настоящий момент избежала эпидемии, и пока границы остаются на замке, опасности проникновения болезни нет. Это большое достижение и большой плюс», – сообщил дипломат в интервью ТАСС.

При этом посол отметил, что «с этим связан и колоссальный вызов, который неизбежно встанет перед республикой в будущем». «Теперь уже понятно, что коронавирус никуда не уйдет, всем нам придется научиться с ним жить. Ученые утверждают, что, проходя сейчас через тяжелые испытания, связанные с болезнью, госпитализациями, страданиями и смертями, человечество обретает иммунитет», – добавил дипломат.

«Если это действительно так, получится, что северокорейцы останутся, возможно, единственными в мире, кто, справившись со сложнейшей задачей не впустить вирус в свой дом, не обретет коллективной невосприимчивости к заболеванию», – отметил Мацегора.

Между тем, в апреле перебежчик из КНДР Ким Ми Енг заявил, что масштабы эпидемии коронавируса в Северной Корее якобы гораздо больше, чем утверждает правительство страны.

КНДР еще в начале февраля объявила о запуске «национальной чрезвычайной карантинной системы». 



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