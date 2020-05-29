 

Протесты в Миннеаполисе. Власти приняли решение о введении Нацгвардии

29.05.2020, 8:45, Новости дня

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз 28 мая подписал распоряжение о введении Национальной гвардии из-за беспорядков в Миннеаполисе, которые начались после смерти задержанного полицией чернокожего мужчины.

В документе говорится, что Уолз принял такое решение после обращения мэрии города.

“Восстановите город, восстановите нашу систему правосудия и восстановите отношения между правоохранительными органами и теми, кого они обязаны защищать. Смерть Джорджа Флойда должна привести к справедливости и системным изменениям, а не смерти и разрушениям. Как сказала семья Джорджа Флойда: “Флойд не хотел бы, чтобы люди пострадали. Он жил своей жизнью, защищая людей”. Давайте объединимся, чтобы восстановить, помнить и искать справедливость для Джорджа Флойда”, – заявил губернатор.

Он добавил, что будет защищать право на протест жителей штата.

Указом губернатора также объявляется чрезвычайная ситуация в Миннеаполисе.

Флойд умер 25 мая вскоре после жесткого задержания полицейскими, один из офицеров его душил. Как стало известно, патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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