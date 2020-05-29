 

За сутки коронавирус в Украине выявили у 429 человек

29.05.2020, 8:45, Новости дня

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили еще у 429 человек, сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

Этот показатель меньше, чем вчерашний – 477 человек.

Общее количество инфицированных в стране увеличились до 22 811.

От коронавирусной болезни COVID-19 умерло 679 украинцев (+10 за сутки), вылечилось 8934 больных (+495 за сутки).

Количество новых случаев, подтвержденных за сутки, снова превысило число пациентов, которым удалось выздороветь.


Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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