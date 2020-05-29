Le Monde – «за мою работу заплатило государство» — французы обвиняют работодателей в мошенничестве с частичной занятостью

29.05.2020, 8:40, Новости дня

После того как французское правительство смягчило правила перевода сотрудников на частичную занятость, многие предприятия воспользовались ситуацией, чтобы сэкономить на заработной плате работников, пишет Le Monde. Как рассказали изданию сотрудники нескольких компаний, работодатели требуют от подчинённых работы в обычном режиме, однако вместо зарплаты служащие получают субсидию как временно безработные.



Reuters

Чтобы предотвратить массовые увольнения в период пандемии Covid-19, французское правительство смягчило условия перевода сотрудников на частичную занятость. Таким образом, воспользоваться им смогли предприятия, активность которых снизилась или была вынужденно приостановлена, пишет Le Monde. Как поясняет издание, в этом случае сотрудники получают от государства и профсоюза Unédic компенсацию, в среднем равную 84% их чистого заработка. Работодатель, по желанию, может оплатить разницу, чтобы уровень дохода работника не менялся.

По последним данным Министерства труда, в апреле 8 миллионов французов оказались временно безработными или были переведены на частичную занятость. За разрешением перейти на неполный рабочий график с марта обратились более 1 миллионов предприятий.

«Однако сколько из них попытались воспользоваться ситуацией?» — задаётся вопросом газета. Согласно результатам исследования экспертного центра Technologia, проведённого в апреле-мае, 24% временно безработных сотрудников вынуждены были продолжить свою работу по требованию работодателя, а более 50% опрошенных заявили о просьбах заняться запрещённой деятельностью.

Хотя в начале апреля министр труда Мюриэль Пенико заявляла, что власти предпочитают «доверие априори и контроль по итогам» в отношении предприятий с частичной занятостью, несколько дней назад она объявила об усилении контроля со стороны региональных служб для выявления случаев мошенничества.

«К числу основных мошеннических действий, выявленных администрацией, относится перевод на частичную безработицу сотрудников, которым одновременно предлагается (удалённо) работать, или умышленное завышение размера фактически выплаченной заработной платы», — говорится в заявлении министерства.

Так, сотрудник крупной компании в окрестностях Тулузы Стефан (все имена изменены) пожаловался изданию, что работал удалённо с середины марта даже в более интенсивном режиме, чем обычно, однако позже узнал, что его задним числом перевели в разряд «частично занятых», а заработную плату за апрель ему платило государство и налогоплательщики.

Сотрудница небольшого пиар-агентства в парижском регионе Полина рассказывает, что её работодатель перевёл сотрудников в режим частичной занятости через несколько дней после смягчения государством правил, однако вскоре она вынуждена была работать не меньше обычного, получая при этом меньшую зарплату, поскольку работодатель отказался компенсировать разницу между государственным пособием и фактическим доходом работников.

Менеджер по работе с клиентами туристической компании Фредерик добровольно согласился продолжить работу, несмотря на полную приостановку деятельности предприятия. Однако если вначале речь шла о двух часах работы утром, «чтобы выручить коллег», очень скоро требований стало больше, а изначальная «благожелательность» работодателя испарилась. «Мы говорим об этом с коллегами, обсуждаем, что нужно меньше быть на связи, работать меньше, не быть такими отзывчивыми. Но никто этого не делает, поскольку мы думаем о своих должностях. Мы в сложной ситуации, мы боимся за свои рабочие места после кризиса. У нас установилось своего рода соревнование», — признаётся мужчина.

Даже если для большинства опрошенных работников финансовые потери минимальны, все они чувствуют «моральную вину» и «угрызения совести» от того, что получают пособие от государства, продолжая при этом работать. «Создаётся впечатление, что они использовали нас, чтобы сэкономить», — сетует Полина.

При этом все собеседники газеты позаботились о том, чтобы сделать записи и скриншоты полученных от руководства сообщений. «Я сохранил все доказательства — в этом преимущество удалённой работы», — рассказывает Стефан. По его словам, в период своей «временной безработицы» он получал по 30—40 электронных писем от работодателя в день.

Все опрошенные работники говорят о возникшей в отношениях с начальством «трещине» и желании сменить работу после выявления мошенничества с временной безработицей. «Я больше не верю в эту компанию, злоупотребляющую доверием государства и солидарностью», — констатирует Стефан.