Промпроизводство и розничные продажи в Японии резко снизились в апреле

29.05.2020, 8:40, Новости дня

Промышленное производство Японии в апреле снизилось сильнее, чем ожидалось. Розничные продажи сократились максимальными темпами более чем за 20 лет.

Промпроизводство в апреле упало на 9,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Снижение оказалось максимальным, с тех пор как сопоставимые данные стали доступны в 2013 году. Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали снижение производства на 5,1%.

Производители, опрошенные Министерством экономики, торговли и промышленности Японии, ожидают, что в мае промпроизводство упадет на 4,1%, в июне — вырастет на 3,9%.

Розничные продажи в Японии в апреле снизились на 13,7% в годовом выражении, максимальными темпами с марта 1998 года, поскольку предприятия сферы услуг в стране были закрыты в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Экономика Японии в I квартале вошла в рецессию впервые за 4,5 года. Ожидается, что во II квартале экономический спад будет еще более резким, чем в январе-марте.