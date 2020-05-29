 

Промпроизводство и розничные продажи в Японии резко снизились в апреле

29.05.2020, 8:40, Новости дня

Промышленное производство Японии в апреле снизилось сильнее, чем ожидалось. Розничные продажи сократились максимальными темпами более чем за 20 лет.

Промпроизводство в апреле упало на 9,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Снижение оказалось максимальным, с тех пор как сопоставимые данные стали доступны в 2013 году. Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали снижение производства на 5,1%.

Производители, опрошенные Министерством экономики, торговли и промышленности Японии, ожидают, что в мае промпроизводство упадет на 4,1%, в июне — вырастет на 3,9%.

Розничные продажи в Японии в апреле снизились на 13,7% в годовом выражении, максимальными темпами с марта 1998 года, поскольку предприятия сферы услуг в стране были закрыты в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Экономика Японии в I квартале вошла в рецессию впервые за 4,5 года. Ожидается, что во II квартале экономический спад будет еще более резким, чем в январе-марте.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Трамп повздорил с губернатором Нью-Йорка из-за коронавируса

19.04 / Названы наиболее поопулярные товары в условиях самоизоляции

01.04 / Как Россия борется с «фейковыми новостями» о коронавирусе

06.04 / США обеспокоены известием о потоплении вьетнамского судна в Южно-Китайском море

01.05 / На Донбассе после полуночи двое украинских военных получили ранения

12.05 / В Британии оценили число неучтенных в статистике смертей от коронавируса

24.04 / Число жертв коронавируса в США превысило 50 тыс. человек

07.04 / Путин заявил, что пик по коронавирусу в РФ еще не пройден

14.05 / США заявили об отказе ряда стран принять американскую помощь в борьбе с COVID-19

01.05 / Роспотребнадзор сказал, когда может начаться вторая волна коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска