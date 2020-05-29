 

В красноясрких больницах внедряют систему удаленного вызова врача

29.05.2020, 8:40, Новости дня

Как только кто-то нажмет кнопку — врач сразу получит сигнал, в этот момент на смарт-часах показано, в какой палате находится пациент и даже расположение его койки. Все это не фантастический фильм, а высокие технологии, которые особенно необходимы системе здравоохранения. Ведь счет очень часто идет на секунды, передает ГТРК "Красноярск".

"Кнопка вызова" — новый проект для медицинских учреждений. Его основой является интернет вещей — устройства могут связываться без участия человека, а также работать в автономном режиме до нескольких лет. Система удаленного вызова врачей уже используется в Красноярске — в ФГБУ "Федеральный Сибирский научно- клинический центр", а также в медицинских учреждениях Уфы и Воронежа.

Комфорт для пациентов, удобство для медперсонала, и самое основное — мобильность и возможность вовремя оказать экстренную помощь. Цель подобных проектов — уменьшение времени реакции врачей, от чего напрямую зависит шанс на спасение пациентов.

Текст:

ГТРК "Красноярск"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / Госбюджет за январь – апрель недополучил 23,5 млрд грн – Минфин

09.05 / Украинский повар покончил с собой в Антарктиде

07.05 / Сеть захлестнул поток лжи и фейков о коронавирусе

02.04 / В Оренбуржье будут шить защитные костюмы для медиков

11.05 / Эксперт назвал долгожданными президентские меры поддержки социально ориентированных НКО

21.05 / “Укроборонпром” будут реформировать в три стадии – Абромавичюс

27.04 / Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

13.04 / Песков призвал не проецировать тесное общение Путина и Трампа на отношения стран

06.05 / Компания Volvo отчиталась по продажам за апрель

26.03 / Audi отзовет более 200 кроссоверов Q7 и Q8 в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска