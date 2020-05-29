Теперь без таймкодов: у видео на YouTube появились главы

29.05.2020, 8:40, Новости дня

У YouTube-блогеров появилась возможность создавать навигацию по главам. Разбив видео на смысловые блоки, авторы позволят зрителям сразу переходить к просмотру интересующего фрагмента, без попыток его угадать, вручную перематывая временную шкалу.

Ранее, чтобы сориентировать пользователя, блогерам приходилось оставлять в описании таймкоды – временные метки. Однако новая система закладок намного удобнее: по небольшим разрывам на полосе прокрутки можно будет сразу определить, где заканчивается одна глава и начинается следующая. А наведя курсор или палец к шкале, можно будет узнать, чему посвящен воспроизводимый отрезок. Вот как это выглядит:

В свою очередь, создатели ролика должны будут предварительно сделать разметку, подобрать заголовок и описание для каждого отрывка. Позднее алгоритмы YouTube, возможно, научатся делать это автоматически.

Кроме того, на видео с главами должно быть проставлено как минимум три метки, а каждый фрагмент должен длиться не менее 10 секунд, отмечает The Verge. Новая функция станет доступна начиная с этой недели в мобильных приложениях и веб-версии YouTube.

Текст:

Вести.Hi-tech