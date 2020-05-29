Сафронов ответил «жалующимся на безденежье» артистам

29.05.2020, 8:40, Новости дня

Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты, сообщил художник Никас Сафронов.

Сафронов указал, что если артисты хотят «жить, как жили», то есть «ездить на дорогих автомобилях» и продолжать зарабатывать на фоне ситуации с коронавирусом «такие же приличные деньги», то это невозможно, передает издание «Собеседник».

По его мнению, человек с высоким уровнем дохода должен откладывать на черный день. Художник отметил, что стал тратить накопленные средства, в том числе на помощь тем, кто в ней нуждается.

«У большинства известных деятелей культуры была возможность отложить про запас на случай подобных коллизий», – уверен он.

Сафронов заключил, что наиболее пострадавшими из-за пандемии оказались простые люди: работники театров, музеев, продавцы непродовольственных магазинов, ресторанов.

Ранее музыкант Сергей Шнуров высмеял жалобы продюсера Иосифа Пригожина на «тяжелое» положение артистов из-за отмененных концертов. Певец и композитор Юрий Лоза также раскритиковал Пригожина за слова о «чудовищной ситуации», в которой оказались артисты из-за отмененных концертов и упавших доходов.

Также актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, заявил, что в отличие от пенсионеров, которые стабильно получают пенсию, артисты «не имеют ни копейки». После артист назвал статью, в которой были опубликованы его слова, «бредом» и «фейком».