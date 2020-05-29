 

Доктор Комаровский указал на частую ошибку при мытье рук

29.05.2020, 8:30, Новости дня

Врач и телеведущий Евгений Комаровский и эпидемиолог Андрей Александрин провели эксперимент, в котором показали, как следует мыть руки, чтобы на них не оставалось загрязненных участков.

В видеозаписи на своем YouTube-канале Комаровский надел белые перчатки на руки, а затем с закрытыми глазами нанес на них черную краску, выполнявшую роль жидкого мыла или антисептика.

Оказалось, что на перчатках доктора остались белые пятна.

«Очень важно, когда моешь руки с мылом или обрабатываешь спиртовым антисептиком, в том числе, качественно обрабатывать кисти. Этого вы не сделали, потому что пожалели свою одежду», – указал Александрин на ошибку Комаровского.

Врач призвал подписчиков своего канала делать правильные выводы и «тренироваться» мыть руки правильно.

Ранее Комаровский рассказал, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.



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