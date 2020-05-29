 

Нефть подешевела на пессимизме вокруг роста запасов в США

29.05.2020, 8:30, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром снижаются после публикации статистики о неожиданном росте запасов сырья в США.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 1,03% – до 35,65 доллара за баррель, цена июльские фьючерсы на нефть марки WTI подешевела на 1,57% – до 33,18 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Аналитики отмечают, что спрос на топливо по-прежнему остается слабым, несмотря на то что различные штаты США сняли ограничения, которые они ввели, чтобы остановить распространение пандемии коронавируса.

Данные управления энергетической информации минэнерго за четверг показали, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 мая, выросли на 7,9 млн баррелей, или на 1,5%, до 534,4 млн баррелей. 



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