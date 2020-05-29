Самойлова проигнорировала публичное признание Джигана в любви

29.05.2020, 8:30, Разное

Джиган опубликовал в аккаунте Instagram новое видео, на котором он признается в любви своей супруге. Однако Оксана Самойлова проигнорировала публичное заявление и просто ухмыльнулась.

Пользователи Сети до сих пор не могут понять, какие отношения у Джигана с супругой. Рэпер активно публикует семейные фото, пытаясь показать, что у них все в порядке. Однако на страничке в Instagram Оксаны Самойловой тишина. Модель продолжает хранить молчание, а это заставляет задуматься об искренности постов Джигана. Подтверждает плохие отношения между супругами и недавнее видео, которое исполнитель опубликовал в своем аккаунте Instagram. На кадрах рэпер публично признался своей жене в любви, но Оксана Самойлова проигнорировала заявление мужа и лишь ухмыльнулась. Стоит отметить, Джиган не растерялся и также публично пояснил о чувствах к домашним питомцам: шпицам Шарки и Спарки. Данное видео показалось пользователям очень странным, поскольку выглядело чересчур наигранным.

Напомним, Оксана Самойлова после выходок Джигана подала на развод. Модель сообщила, что настроена серьезно и не собирается прощать супруга, несмотря на все его мольбы. Все же непонятно, почему она так много времени проводит с исполнителем. Некоторые пользователи предположили, что Самойлова изменила свое решение или просто сомневается, но пока не хочет об этом говорить, поскольку не уверена в Джигане. Что происходит в семье рэпера на самом деле, никому не известно.