 

Ростех создал новейшую технологию самонаведения для российских торпед

29.05.2020, 8:17, Разное

В Ростехе разработана новейшая технология самонаведения, которой планируют оснащать торпеды разного калибра отечественного производства. Ее созданием занимались сотрудники НИИ электронных приборов, за проектирование данной системы им вручили стипендию президента РФ.
При помощи новейшей технологии самонаведения торпеды отечественного производства смогут более точно находить цели и поражать их. По словам генерального директора НИИЭП Валерия Эдвабника, разнокалиберные торпеды, оснащенные новой аппаратурой, смогут уничтожать подводную и надводную вражескую технику.

Новое оборудование отличается малыми габаритами, оно потребляет небольшое количество энергии, а его производство не требует значительных финансовых затрат. Все это делает новую технологию самонаведения для торпед уникальной и не имеющей аналогов в других странах.



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