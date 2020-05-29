 

КРЭТ заявил о надежности аппаратов ИВЛ «Авента-М»

29.05.2020, 8:16, Новости дня

Каждый аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М» перед отправкой заказчику испытывается не менее 100 часов на случай короткого замыкания, заявили в концерне «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящем в госкорпорацию Ростех, после возгорания аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

«Концерн «КРЭТ» госкорпорации Ростех опубликовал видео испытаний аппаратов ИВЛ под маркой «Авента-М». Каждый прибор перед отправкой заказчикам прошел тестирование под высокой нагрузкой на протяжении не менее 100 часов. Проверка также включает ряд других обязательных этапов», – следует из сообщения КРЭТ, передает РИА «Новости».

Производитель уточнил, что все аппараты собираются с дыхательным контуром и имитацией легких пациента в виде дыхательного мешка. В ходе контроля компания проверяет упаковку, маркировку, комплектность аппарата, а также его работоспособность при изменении напряжения и при работе от внешнего источника кислорода. Также проверяются режимы вентиляции и основные параметры дыхательного объема пациента на вдохе и выдохе, индикация параметров дыхания, проверка герметичности дыхательного контура и отсутствие утечек.

«Если аппарат не соответствует хотя бы одному из указанных требований, результаты испытаний признаются отрицательными. В этом случае аппарат возвращается на доработку и проходит повторные тестирования в зависимости от выявленного дефекта», – подчеркивается в сообщении.

Там же отмечается, что КРЭТ поставляет «Авенты-М» в больницы с 2012 года. «Среди отечественных предприятий Уральский приборостроительный завод обладает самой мощной производственной базой для сборки аппаратов ИВЛ и самыми большими компетенциями. Предприятие осуществляет сборку аппаратов ИВЛ уже более 30 лет. За это время в больницы РФ и зарубежных стран было поставлено более 20 тысяч единиц оборудования», – отмечается в сообщении.

Ранее источник в медицинских структурах также сообщил, что в ходе испытаний аппаратов ИВЛ «Авента-М», проведенных после пожаров в московской и петербургской больницах не были выявлены сбои в их работе.

Напомним, аппараты ИВЛ «Авента-М», произведенные на «Уральском приборостроительном заводе» компании КРЭТ, использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где 9 и 12 мая произошли пожары, погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор на время расследования приостановил использование в РФ этих аппаратов ИВЛ, произведенных с 1 апреля 2020 года.



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