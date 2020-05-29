 

В Госдуме назвали сроки открытия российских пляжей

29.05.2020, 8:08, Новости дня

Пляжи почти по всей России, предположительно, могут начать открывать уже 1 июля, сообщил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Депутат подчеркнул, что туристический сезон в стране состоится, «несмотря ни на что».

«Хотя нам придется смириться с определенными ограничениями и сдвигом во времени. В каждом регионе решение об открытии пляжей и курортных объектов будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки. Предположительно, с 1 июля можно будет открывать пляжи практически по всей стране», – сказал Дегтярев в интервью «Парламентской газете».

Парламентарий добавил, что полеты за границу пока небезопасны. Также, по его мнению, туристическая отрасль РФ оздоровится, если люди предпочтут внутренний туризм внешнему.



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