Режим полной самоизоляции на Камчатке продлили до 11 июня

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29.05.2020, 8:08, Новости дня

Ограничительные меры на Камчатке из-за угрозы распространения коронавируса продлены до 11 июня, сообщили в правительстве региона.

«Региональный штаб по недопущению распространения инфекции принял решение продлить все действующие ограничения минимум до 11 июня. За это время будет разработан план по постепенному смягчению ограничительных мер. Его задействуют после того, как ситуация стабилизируется», – передает ТАСС сообщение правительства.

Тем временем в Туве режим самоизоляции продлен до 30 июня, сообщили в пятницу в правительстве республики.

Режим самоизоляции введен в Туве с 30 марта. По данным на 28 мая, в регионе зарегистрированы 942 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 127 человек. Среди заболевших глава республики Шолбан Кара-оол. Зарегистрированы два случая смерти пациентов с коронавирусом.

«Да [режим самоизоляции продлен до 30 июня]. Решение принято сегодня на оперативном штабе», –подтвердили в региональном правительстве.
По данным Минздрава Тувы, в регионе развернуты почти 1,1 тыс. коек для борьбы с COVID-19.

За последние сутки в РФ выявлен 8371 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 42,5% не имели клинических проявлений болезни». Также за сутки зафиксированы 174 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 4142 человека. Накануне, 27 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8338. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 33.



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