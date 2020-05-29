Роскачество рассказало о влиянии алкоголя на похудение

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29.05.2020, 7:53, Новости дня

Употребление алкоголя может способствовать набору лишнего веса и не рекомендуется при диете, говорится в сообщении Роскачества.

«Алкоголь значительно замедляет процесс снижения веса и не рекомендуется людям, соблюдающим диету. Более того, алкоголь иногда и вовсе способствует набору массы. Если вы выпиваете один бокал вина (до 125 миллилитров) раз в две недели – он с большой долей вероятности не будет способствовать набору веса», – передает РИА «Новости» материалы организации.

Эксперты указывают, что в вине содержатся как полезные, так и вредные вещества: в частности, так называемые полифенолы (антиоксиданты) могут отказывать положительно влияние на состояние сосудов и кишечную микробиоту, в вине в небольшом количестве содержатся витамины группы B и минералы. Между тем, содержащийся в вине этанол является токсичным веществом, и может наносить серьезный вред всему организму человека.

«Для его расщепления требуется вырабатываемый в организме фермент алкогольдегидрогеназа. С возрастом выработка данного фермента снижается, поэтому человек переносит алкоголь хуже. К тому же из-за особенностей метаболизма алкоголя у женщин, наши милые дамы переносят алкогольные напитки хуже», – предупреждают эксперты.

Этанол является достаточно калорийным, один грамм соответствует семи килокалориям. Помимо этого, в алкогольных напитках содержатся и другие калорийные вещества: например, 0,33 литра пива соответствует по содержанию примерно 150 килокалориям, в 150 граммах сухого вина содержится около 110 килокалория, в 100 миллилитрах коньяка – около 240 килокалорий, а в сладких алкогольных коктейлях их в разы больше, указывают эксперты.

Роскачество также предупреждает, что алкоголь является диуретиком и также способствует выводу жидкости из организма, поэтому, употребляя алкогольные напитки в жаркую погоду, человек рискует заработать обезвоживание.

«В разгар летнего дня, тем более на открытом солнце и, особенно, если у человека имеются проблемы со здоровьем, вовсе не рекомендуется употреблять алкоголь. Самый лучший напиток для употребления в жару – чистая питьевая вода», – говорится в сообщении.

Напомним, в четверг Роскачество нашло в сметане следы антибиотиков.



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