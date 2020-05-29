 

Собянин напомнил о правилах при смягчении карантина в Москве

29.05.2020, 7:50, Разное

Карантин в Москве будет продлен до 14 июня, однако с первого дня лета ограничения будут не такими строгими. Смягчение режима самоизоляции позволит людям выходить на улицу для занятий спортом и прогулок.

Делать это можно будет в любых открытых городских пространствах – скверах, парках, улицах и природных территориях. Однако следует помнить о существовании некоторых ограничений. В частности, людям рекомендовали выбирать для прогулок места, удаленные от дома не более чем на два километра. В случае же, если слишком много людей одновременно придут в парк или на другое пространство, администрация будет вправе прекратить допуск.

Узнать информацию о загруженности можно будет на портале “Яндекс”.

Кроме того, карантин в Москве предполагает запрет на использование элементов городской инфраструктуры. Под запрет попали:

  • лавочки,
  • беседки,
  • детские площадки,
  • спортивные снаряды,
  • другие объекты, способные стать средой передачи вируса.

Кроме того, разрешение на прогулки не дает право пользоваться общественным и личным транспортом за исключением поездки к месту прогулки.

Напомним, 27 мая 2020 года Сергей Собянин объявил о начале смягчения карантина в Москве с 1 июня. В городе будут открыты непродовольственные магазины, автосалоны, архитектурные бюро и салоны, оказывающие некоторые бытовые услуги. Одновременно с этим столичный градоначальник подписал указ о продлении режима самоизоляции до 14 июня.



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