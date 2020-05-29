 

Четыре игрока “Локомотива” подхватили коронавирус

29.05.2020, 7:50, Разное

У четырех игроков московского футбольного клуба “Локомотив” обнаружили коронавирус. Об этом сообщили представители команды на официальном сайте.

Инфекцию подхватили вратарь Антон Коченков, нападающий Тимур Сулейманов, полузащитники Дмитрий Баринов и Роман Тугарев. Болезнь протекает у них без симптомов. Футболисты самоизолировались дома.

Врач клуба “Локомотив” Никита Карлицкий рассказал, что спортсмены могут вернуться к тренировкам в течение десяти дней. “Нам нужно получить два отрицательных теста за три дня по протоколу”, – отметил медик в интервью для РИА Новости.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Мнение: Недалеко от Москвы…

12.05 / Мнение: Пра-пра-(пра) бабушка королевы Елизаветы на портрете Лоуренса

15.04 / Ветераны просят Путина о «справедливом решении» по переносу из-за карантина парада Победы

16.04 / Мнение: Личный состав 83-го центра ИПСО ВСУ

16.04 / Скандалы: Греческие острова за уральский калий

13.05 / Мнение: Неладно что-то в их Королевстве

27.03 / Мнение: О том, куда белый пушной зверёк пришёл первым: шок и трепет

23.04 / Разведка США не имеет доказательств искусственного происхождения коронавируса

17.05 / Ученым удалось сделать сенсационное открытие о времени

18.04 / Вышел первый трейлер сатирического мультсериала о принце Джордже

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска