Число инфицированных коронавирусом в мире достигло 5,8 млн

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29.05.2020, 7:31, Новости дня

По состоянию на утро 29 мая во всем мире коронавирусом заразился 5 810 331 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 360 332 человека, выздоровели 2 416 528. 

В США число инфицированных достигло 1 721 750, умерло 101 617, излечился 399 991 человек.

В Бразилии 438 238 заболевших, 26 754 умерших и 177 604 излечившихся.

Далее следует Россия – 379 051 инфицированных, 4142 умерших и 150 993 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Великобритания – там заболело 270 508, умерло 37 919 человек.

Далее следуют Испания, Италия, Франция, Германия и Индия, которая опередила Турцию по масштабу распространения заболевания. Сейчас там инфицировано уже 165 386 человек, умерло 4711.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 28 мая в Украине зарегистрировано 22 382 случая коронавирусной инфекции, умерло 669 человек, вылечилось 8439.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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