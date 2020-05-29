 

Американские ветераны решили приехать в Россию на парад Победы

29.05.2020, 7:30, Новости дня

Группа американских ветеранов Второй мировой войны намерена приехать в Россию в июне в связи с проведением парада Победы, сообщил президент неправительственного фонда The Greatest Generations Foundation, который организует визит, Тимоти Дэвис.

По его словам, поездка запланирована «на 20–30 июня». Как рассказал Дэвис, «ветераны посетят Москву и Санкт-Петербург». В каждом из городов они проведут по пять дней.

Окончательный план поездки еще согласовывается, передает ТАСС.

Во вторник президент России объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

До этого приглашения на парад Победы приняли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Абхазии Аслан Бжания  и президент Молдавии Игорь Додон.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Зеленский: Теперь Украину знает каждый американец. Не будем говорить, по каким причинам

05.04 / Xiaomi рассказали о новом внешнем аккумуляторе

07.05 / В психиатрической лечебнице на Волыни произошла вспышка COVID-19, один человек умер

06.05 / Зеленский предложил главе ЕБРР подумать, как поддержать украинское правительство

02.05 / «Татнефть» сократила нефтедобычу до вступления в силу сделки ОПЕК+

09.04 / Эпидемиолог Колесникова: При отсутствии финансов нет разницы, от чего умирать – от вируса или от голода

29.04 / Глава аннексированного Крыма: всех приезжающих в регион будут отправлять на две недели в обсерватор

15.04 / В Украине коронавирусом заболели почти 700 медработников

20.04 / Мнимый полицейский устроил бойню в канадском Портапике: подробности инцидента

01.05 / Белый дом ужесточил риторику в отношении Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска