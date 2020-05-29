 

Ученые создали лишенный побочных эффектов препарат против кокаиновой зависимости

29.05.2020, 7:30, Разное

Американским ученым удалось разработать безопасный лекарственный препарат от кокаиновой зависимости. По словам биологов из Университета Дьюка, он лишен тяжелых побочных эффектов, которые наблюдались при приеме аналогичных, но более ранних лекарств.
Более 20 лет назад медики установили, что с кокаиновой зависимостью можно бороться, воздействуя на рецепторы NTSR1 путем приема специальных лекарственных препаратов. Однако все разработки ученых обладали опасными побочными эффектами. Так, препараты негативно воздействовали на давление, температуру и даже вестибулярный аппарат, расстраивая координацию движений.

По словам профессора Марка Кэрона, эту проблему удалось решить в наши дни. Новые препараты против кокаиновой зависимости практически лишены побочных эффектов, на это указывают результаты лабораторных опытов. Теперь ожидается, что надзорные органы разрешат использовать их в клинических испытаниях.



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