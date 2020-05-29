Guardian – коронавирус обнажил реальность расовой кастовой системы в США

29.05.2020, 7:22, Новости дня

В современных Соединённых Штатах продолжает существовать расовое неравенство, пишет в статье для The Guardian независимый публицист Малайка Джабали. По её словам, эпидемия COVID-19, жертвами которой слишком часто становится небелое население, только ярче продемонстрировала эту неприглядную сторону современной Америки.



Reuters

66 лет назад на процессе «Оливер Браун против Совета по образованию» Верховный суд США признал противоречащим конституции раздельное обучение чернокожих и белых учащихся. Этот прецедент создал основу для того, чтобы афроамериканцы могли получать лучшее образование, медицинское обслуживание и жильё.

Но пандемия коронавируса открыла неприглядную картину современной Америки. Страна до сих пор разделена по расовому признаку, и в ней продолжает отсутствовать равенство, пишет в статье для The Guardian независимый публицист, активистка и юрист Малайка Джабали.

В качестве доказательства она приводит статистические данные, согласно которым не менее 20 тыс. жертв коронавируса в США — это чернокожие. Их уровень смертности почти в 2,5 раза выше, чем у белых, и в 2 раза выше, чем у латиноамериканцев и азиатов. Несмотря на то что они составляют лишь 13% от населения страны, на них приходится 25% смертей COVID-19.

Администрация Трампа возлагает большую часть ответственности за эту диспропорцию на самих чернокожих. Чиновники рассуждают о вредных привычках погибших и намекают на их нездоровое питание и образ жизни. Однако никто не размышляет относительно «основ американской расовой кастовой системы, которая прочно укоренилась в стране», считает автор статьи.

По её словам, Соединённые Штаты были построены на идее превосходства белой расы.

Афроамериканцев рассматривали в качестве собственности дольше, чем в качестве граждан. Их лишали богатства и ресурсов дольше, чем им удавалось их накопить.

Преднамеренная, открытая практика расизма длилась дольше, чем неосознанная или скрытая. Прошло 66 лет с тех пор, как Верховный суд страны постановил, что сегрегация в государственных школах по своей сути несправедлива. Но четыре века существования Америки доказывают, что её утверждения о свободе и равенстве — это «пустые слова», подчёркивает Джабали.

Столетия белого господства означают, что чёрные и белые рабочие не получают одинаковую зарплату, не покупают одни и те же типы домов или не имеют одинаковые сбережения для детей. Они также подразумевают проявления расизма на бытовом и государственном уровне, отсутствие доступа к качественному образованию, продуктам и медицинскому обслуживанию.

Чернокожие американцы в большей степени зависят от общественного транспорта и реже имеют возможность работать из дома. При этом они составляют значительную часть «критически важных» работников. Отсюда их подверженность COVID-19. Отсюда 20 тыс. смертей, полагает Джабали.

Непропорциональная смертность в некоторых штатах ошеломляет. В Вашингтоне, округ Колумбия, чернокожие составляют 44% населения, но на них приходится 80% смертей от коронавируса. Афроамериканцы в Мичигане и Миссури составляют 14% и 11% населения, но при этом среди жертв коронавируса их 42% и 39% соответственно.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить точную причину этой диспропорции. Эксперты общественного здравоохранения должны оценить, почему определённые сопутствующие заболевания, такие как гипертония, больше распространены среди чернокожих американцев, чем среди других групп, и отказаться от стереотипных предположений прошлого.

Гораздо сложнее будет определить, что делать в будущем после того, как пандемия пойдёт на спад. Ясно одно — необходимо изменить порядок, при котором чернокожие работники продолжают оставаться «жертвенными агнцами американских свобод для белых и корпоративных дельцов».

«В следующие 66 лет, чтобы выполнить обещания Брауна, мы должны переосмыслить наши социальные структуры… прежде всего это потребует борьбы, потому что без неё ничего не случится», — подчёркивает автор статьи.

«COVID-19 выявил устойчивость американской расовой кастовой системы. Спустя поколения после Брауна неравенство всё ещё в значительной степени остаётся законом страны. Но есть шанс создать новый прецедент», — заключает Малайка Джабали.