 

Военные проводят дезинфекцию в городе Шимановск Амурской области

29.05.2020, 7:20, Новости дня

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа проводят санитарную обработку в городе Шимановске Амурской области для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

Военные обрабатывают все значимые объекты: это железнодорожный и автовокзалы, школы, больницы, жилые дома. Уделяют внимание городским площадям и дорогам.

 

Сейчас Шимановск — второй город Приамурья, куда попасть можно только по спецпропуску и после дезинфекции транспорта. Эти меры призваны приблизить возвращение региона к привычному ритму жизни, сообщает телеканал "Россия 24".



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