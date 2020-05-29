Военные проводят дезинфекцию в городе Шимановск Амурской области

29.05.2020, 7:20, Новости дня

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа проводят санитарную обработку в городе Шимановске Амурской области для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

Военные обрабатывают все значимые объекты: это железнодорожный и автовокзалы, школы, больницы, жилые дома. Уделяют внимание городским площадям и дорогам.

Сейчас Шимановск — второй город Приамурья, куда попасть можно только по спецпропуску и после дезинфекции транспорта. Эти меры призваны приблизить возвращение региона к привычному ритму жизни, сообщает телеканал "Россия 24".