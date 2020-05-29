 

Детские оздоровительные лагеря в Крыму готовятся к открытию

29.05.2020, 7:20, Новости дня

Крым готовится к возможному открытию оздоровительных лагерей. Первую смену планируют начать через месяц — с 1 июля.

Сейчас инспекторы МЧС проводят проверки. Накануне осмотрели два объекта в Феодосии. Особое внимание уделяется состоянию систем оповещения и пожаротушения, а также путей эвакуации.

Всего в республике более 50 лагерей. Половина уже готова — у пожарных инспекторов вопросов к ним нет. Теперь комиссию МЧС ждут в Ялте, Евпатории и Бахчисарае, сообщает телеканал "Россия 24".



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