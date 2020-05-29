 

В охваченном протестами Миннеаполисе введен режим ЧС

29.05.2020, 7:20, Новости дня

В американском городе Миннеаполис на фоне массовых протестов ввели режим ЧС! Пока он установлен на трое суток.

По заявлению мэра, теперь властям разрешено использовать дополнительные средства для обеспечения безопасности граждан. В том числе привлекать бойцов Нацгвардии США и обращаться за помощью к властям соседних городов и к федеральному правительству.

Тем временем, протесты проходят не только в Миннеаполисе. Ими охвачены и другие города — Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Мемфис, Денвер. Демонстранты требуют, чтобы сурово наказали полицейских, которые проводили задержание афроамериканца Джорджа Флойда. Один из стражей порядка восемь минут давил коленом на шею задержанного, тот потерял сознание и позже скончался, напоминает телеканал "Россия 24".



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