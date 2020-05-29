Ученые доказали несостоятельность мифа о трудолюбии муравьев

29.05.2020, 6:53, Разное

Ученые опровергли популярный миф о том, что муравьи являются самыми трудолюбивыми насекомыми. Эксперты в области энтомологии Анна Дорхаус и Даниэль Шаброно установили, что в большинстве случаев муравьи ленивые или изображают бурную деятельность.

Исследование муравьев и их предрасположенности к трудолюбию длилось в течение двух лет. Специалисты изучали их поведение и отношения между представителями из разных колоний.

Результаты показали, что действительно трудились лишь 2,5% муравьев. Более 70% работали в редких случаях, а каждый четвертый изображал имитацию бурной деятельности, но не совершал какой-либо полезной работы.