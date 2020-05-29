 

Журналист «Новой газеты» Илья Азар арестован на 15 суток за одиночный пикет

29.05.2020, 6:30, Новости дня

Тверской районный суд арестовал журналиста «Новой газеты» и активиста Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет у здания МВД в Москве. Он признан виновным в повторном нарушении законодательства о митингах. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Азар был задержан в ходе пикета в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова 26 мая в центре Москвы на Петровке. Основанием для задержания полиция назвала запрет на проведение публичных мероприятий.

При этом Азар стоял в одиночном пикете, который, по закону, не является массовым мероприятием и не требует согласования.

В тот же день полиция задержала на одиночных пикетах в поддержку Воронцова координатора «Открытой России» Татьяну Усманову, редактора Avtozak Live Максима Кондратьева и гражданского активиста Виктора Немытова.

Паблик «Омбудсмен полиции» распространял материалы, посвящённые защите прав как полицейских, так и жертв полицейского произвола. Его основатель Воронцов – бывший сотрудник полиции, работавший в управлении по противодействию экстремизму. Так называемый Центр «Э» регулярно обвиняется в политическом преследовании активистов в России. Сам Воронцов, по его словам, участвовал в обысках у Алексея Навального по «Болотному делу».​

Против Воронцова возбуждены два уголовных дела – за вымогательство и распространение порнографии. Его защита его вину отрицает и настаивает, что преследование бывшего полицейского связано с его правозащитной деятельностью

  • Радио «Свобода»

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