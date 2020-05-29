В Армении заявили о второй волне коронавируса

29.05.2020, 6:15, Новости дня

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что в стране наблюдается вторая волна пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает агентство АМИ.

“К сожалению, должны констатировать, что в стране сложилась тяжелая ситуация. Де-факто можем сказать, что имеем дело со второй волной коронавируса”, – заявил он.

Глава правительства отметил, что в стране проблемы с соблюдением карантина.

Режим чрезвычайного положения с целью пресечения распространения коронавируса был объявлен в Армении с 16 марта 2020 года на месяц. 13 апреля правительство продлило режим ЧП на месяц – до 14 мая включительно, а затем – еще на месяц – до 13 июня.

При этом введенные с 24 марта ограничения на свободное передвижение и некоторые виды экономической деятельности сняли с 4 мая, а с 18 мая возобновлена работа общественного транспорта, спортзалов, детсадов и объектов общепита.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,7 млн, из них более 2,37 млн вылечились, а 356,6 тыс. умерли.

В Армении 8216 случаев инфицирования, из них 91 человек умер, 3287 – выздоровели. Население страны составляет 3 млн человек.