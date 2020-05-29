 

«Указал внимание на проблему»: Валерия ответила критикам своего мужа Иосифа Пригожина

29.05.2020, 6:09, Разное

Российская певица Валерия решила не оставаться в стороне, а ответить критикующим ее супруга Иосифа Пригожина, ранее заявившего о затруднительном финансовом положении. На своей странице в Instagram-аккаунте исполнительница пояснила, что он пытался привлечь внимание к серьезной проблеме.
Изначально Валерия всего лишь хотела узнать, какие шутки придумали ее подписчики в период самоизоляции и пандемии коронавируса, поскольку ее удивило остроумие народа. Однако вместо шуток ее подписчики начали обсуждать поведение Иосифа Пригожина. Они назвали его смешным из-за того, что тот «любит вляпаться со своим языком».

Валерия сразу догадалась, о чем идет речь. Она согласилась с тем, что ее супруг слишком громогласно заявил о своем затруднительном финансовом положении и многих других коллег. Но, добавила певица, сделал он это, чтобы привлечь внимание к общей для всех проблеме отсутствия заработков. Ранее Пригожина и Тарзана (он пожаловался самым первым) раскритиковали Шнуров и Сафронов.



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