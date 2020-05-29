 

Россия напомнила США о выселении индейцев

29.05.2020, 6:08, Новости дня

Российское посольство в Вашингтоне опубликовало заявление в связи с годовщиной подписания американского закона о переселении индейцев.

Дипломаты в Facebook напомнили, что исполняется 190 лет со дня подписания президентом Эндрю Джексоном закона о выселении индейцев – Indian Removal Act.

Посольство отметило, что «это одна из многих трагических и печальных дат в истории США», которые лишают Госдеп «морального права поучать другие нации, предъявлять им претензии со ссылкой на драматичные события прошлого».

Закон, о котором говорится в заявлении, был подписан в 1830 году. Он привел к насильственной депортации индейцев, в результате чего погибли тысячи человек, передает ТАСС.

В 2019 году на фоне обострения отношений с Вашингтоном Турция заявила, что может официально признать геноцид индейцев в США.



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