Аналитики предлагают МВД России ввести трудовую амнистию нелегалов

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29.05.2020, 6:05, Новости дня

Ряд экспертов предлагают МВД РФ ввести трудовую амнистию для мигрантов. Она будет касаться тех, кто находится на полулегальном и нелегальном положении и не совершал никаких преступлений, уточняет РИА Новости.

Из-за эпидемии коронавируса COVID-19 ситуация с мигрантами в стране может обостриться, предупреждают аналитики. При этом она может идти как по "пессимистичному", так и по "оптимистичному" сценарию. Так или иначе, огромное число — до 12 миллионов — мигрантов оказалось в числе социально уязвимых групп населения. При этом лишь 2,5 миллиона человек официально зарегистрированы как трудовые мигранты.

К "беспрецедентно гибким миграционным процедурам", уже введенным в РФ, эксперты предложили добавить также меры социальной поддержки мигрантов. Амнистия поможет им выйти из тени" и пройти государственную регистрацию.

В настоящее время действие трудовых патентов, срок которых истек после 15 марта, продлено на 93 дня. Более 320 тысяч иностранных граждан обратились в МВД для продления виз, разрешений на работу и патентов.



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