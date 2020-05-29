Правительств выделило порядка 2 миллиардов рублей на новые медцентры в Дагестане

29.05.2020, 6:05, Новости дня

Для строительства новых медцентров в Дагестане правительство выделило Министерству обороны почти 2 миллиарда рублей.

Силами Минобороны РФ в республике возводят сразу три медцентра для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19, напоминает телеканал "Россия 24". Больницы появятся в городах Каспийск, Хасавюрт и Дербент. Общий коечный фонд на три госпиталя — 200 мест. Они будут оснащены современным оборудованием: это и рентген-установки, и аппараты компьютерной томографии, и аппараты ИВЛ. Медицинский центр возводят по аналогии с теми, что военные специалисты уже построили в 15 регионах страны.