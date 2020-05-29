 

Лишившийся дохода Никас Сафронов раскритиковал жалующихся на нищую жизнь звезд

29.05.2020, 5:30, Разное

Российский художник Никас Сафронов раскритиковал отечественных музыкантов и знаменитостей, жалующихся на отсутствие заработков. Деятель искусства признался, что сам лишился дохода, но не только не привлекает к этому внимание, но и старается помочь более нуждающимся людям.
Никас Сафронов в интервью «Собеседнику» сообщил, что видел в Сети сообщения жалующихся звезд. По словам художника, сейчас зарабатывавшие приличные деньги до пандемии коронавируса деятели шоу-бизнеса не могут вести прежний образ жизни. Но на грани нищеты они точно не находятся, уверил Сафронов.

Художник напомнил музыкантам о притче, в которой египетскому фараону приснился сон о семи тучных и худых коровах. Никас Сафронов считает, если у человека есть возможность откладывать деньги, то этим непременно стоит воспользоваться, как сделал лично он. И хотя деятель искусства перестал зарабатывать, о помощи он не забыл и купил аппарат ИВЛ для ульяновской детской инфекционной больницы.



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