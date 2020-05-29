 

Дворец сделал официальное заявление о срыве Кейт Миддлтон

29.05.2020, 5:18, Разное

В Сети много разной информации о Кейт Миддлтон, ее муже принце Уильяме, его младшем брате принце Гарри и его жене Меган Маркл. При этом королевский дворец официально почти никогда не комментирует эти данные. Но не в этот раз.

Несколько иностранных изданий выдали материал о том, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл терпеть друг друга не могут. Якобы их неприязнь зародилась еще на свадьбе Меган, а потом их отношения только ухудшились. Кульминацией стало решение принца Гарри и Меган Маркл отделиться от королевской семьи, уехать жить в Америку, отказавшись от обязанностей, и вести тихий и закрытый образ жизни.

Якобы Кейт Миддлтон, на которую якобы навалилось много работы из-за ухода Меган и Гарри, буквально вне себя от злости. По слухам, герцогиня слишком изнурена и находится на грани нервного срыва.

Королевский дворец прокомментировал эти данные. “Эта история содержит ряд неточностей и ложных искажений, которые не были показаны Кенсингтонскому дворцу до публикации”, – сообщается в официальном сообщении. Интересно, что репортеры немедленно отреагировали. Они заявили, что королевская семья знала о выходе этой новости.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 9 Янв 2019 в 2:07 PST

Отметим, что Кейт Миддлтон и принц Уильям действительно много работают. Причем пандемия коронавируса, свирепствующая по всему миру, их не останавливает. Они много общаются с патронируемыми благотворительными организациями, проводят совещания. Пока ни Кейт Миддлтон, ни принц Уильям не прокомментировали информацию о своей загруженности, которая, по слухам, даже мешает им проводить время с тремя детьми.



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