Бостонский марафон отменили впервые за 124 года истории его проведения

29.05.2020, 5:16, Новости дня

Оргкомитет Бостонского марафона в четверг принял решение отменить забег, который на протяжении последних 124 лет проводился ежегодно, несмотря на две мировые войны, извержения вулкана и пандемию «испанки». В этом году марафон отменили, чтобы соблюсти требования социального дистанцирования и предотвратить заражение участников забега коронавирусом.

Гонка, в которой ежегодно участвуют 30 тысяч человек, ранее уже была перенесена с 20 апреля на 14 сентября. Однако сегодня организаторы решили и вовсе отменить марафон, заменив его на виртуальное мероприятие, участники которого будут индивидуально бежать 42-километровую дистанцию.

«По мере развития кризиса стало ясно, что [проведение марафона] 14 сентября становится все менее и менее вероятным», – заявил мэр Бостона Марти Уолш на пресс-конференции, прошедшей у здания мэрии. Уолш назвал Бостонский марафон символом устойчивости города и напомнил о теракте, который произошел во время марафона в 2013 году.

Мэр Бостона Марти Уолш

Несмотря на то, что звание чемпиона Бостонского марафона на самом деле оспаривают несколько десятков профессиональных бегунов, в забеге также участвуют более 30 тысяч любителей, а за самим действом ежегодно наблюдают свыше 1 миллиона человек, выстраивающихся у беговой трассы, которая пролегает от города Хопкинтон на западе Массачусетса до Бостонского залива. Организаторы столкнулись с тем, что столь массовое мероприятие невозможно провести, соблюдая правила социального дистанцирования, причем очевидно, что проблема не исчезнет даже этой осенью.

Первый Бостонский марафон – старейший ежегодный марафон в мире – был проведен в 1897 году, когда 15 человек пробежали марафонскую дистанцию из города Эшланд в Бостон, посвятив забег первым Олимпийским играм, которые состоялись в 1896 году.

В 1918 году, из-за Первой мировой войны, забег решили провести в виде эстафеты. В 2013 году марафон был остановлен после того, как на финишной черте террористы взорвали две бомбы. Взрыв произошел уже после того, как победители достигли финиша, однако многие участники марафона все еще продолжали бежать.

В результате двух взрывов, раздавшихся 15 апреля 2013 года на финише Бостонского марафона, погибли три и пострадали более 280 человек

По словам Тома Грилка, главы Бостонской спортивной ассоциации, в 2012 году формат проведения марафона был скорректирован из-за сильной жары, когда температура асфальта на трассе приблизилась к 32 градусов по Цельсию. В 2010 году мощное извержение вулкана в Исландии привело к сокращению количества участников забега: многие марафонцы из Европы не смогли прилететь в Бостон из-за отмены авиарейсов.