 

Посол в США оценил попытку Конгресса запретить Трампу выходить из договоров

29.05.2020, 5:08, Новости дня

Проект закона, запрещающий президенту США выходить из международных договоров без разрешения Конгресса, является «мертворожденным», сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он отметил, что в рамках американской правовой системы законопроекту не пройти без партийной поддержки, которой сейчас у данной инициативы нет. Если бы даже удалось провести документ через Конгресс, «у Трампа есть право наложить вето на этот документ, и потребуется 2/3 Сената чтобы снять его», сказал посол.

«А что такое 2/3? Это 66 сенаторов из 100», – приводит слова Антонова «Звезда».

По его словам, «сегодня в условиях раскола в Сенате это просто невозможно». Российский дипломат считает инициативу «любопытной, но не более того», у нее нет шансов «быть реализованной на практике».

Антонов подчеркнул, что «в последние годы мы с вами были свидетелями последовательного, методичного разрушения архитектуры контроля над вооружениями». Он отметил, что «остается только один договор по сокращению стратегических наступательных вооружений».

Комментируя Договор по открытому небу, посол заявил, что «те шероховатости в работе, которые у нас есть и которые постоянно разбираются в рамках соответствующей комиссии в Вене, они не являются столь жесткими, которые ставят перед другими государствами вопрос о выходе из договора».

По его мнению, «американцы рассчитывают получать соответствующую информацию, как будто они являются участниками договора». При этом «возникает вопрос для нашей страны, как мы будем реагировать».

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. США отказались вступать с Россией в переговоры по ДОН и заявили, что не считают свои действия началом холодной войны.



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