Мнение: Медицинская маска. Вперед в прошлое

29.05.2020, 5:06, Разное

Медицинская маска. Вперед в прошлое

Сегодня отступлю от своей обычной тематики. В свежем номере Ланцета наткнулся на короткую заметку, главный посыл которой – не пора ли серьёзно рассмотреть возможность «реинкарнации» многослойной, матерчатой, многоразовой медицинской маски? (оригинал здесь: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31207-1/fulltext). Помимо постановки этого важного вопроса, в заметке оказалось немало интересных исторических деталей (по крайней мере для меня). Решил поделиться «приобретенными знаниями».

Харизматичный мужчина на фотографии – выдающийся хирург, один из основоположников современной хирургии Иоганн фон Микулич-Радецки (это его имя при жизни – Johann von Mikulicz-Radecki). Чаще используется сокращённый вариант его фамилии – Микулич. В этом виде она зафиксирована в медицинской терминологии (синдром Микулича и др.) С национальностью профессора Микулича вопрос запутан. Отец – польский аристократ, мать – австрийская аристократка; родился в Черновцах (при жизни – Австро-Венгрия, сейчас – Украина); работал в Кракове (тогда – Австро-Венгрия, сейчас – Польша; Бреслау (тогда – Германия, сейчас Вроцлав, Польша) и Кёнигсберге (тогда Германия, сейчас Калининград – Россия). Если верить англоязычной Википедии, на вопрос о национальности профессор Микулич отвечал – «хирург». Но в Польше вопрос о его национальности решён однозначно: Ян Микулич-Радецкий — поляк.

Вернёмся к теме поста. Дело в том, что И. Микулич был первым хирургом, который стал оперировать в «хирургической маске» (которая поначалу так и называлась – маска Микулича). И произошло это не так давно – в 1897г. Хирургическую маску Микулич стал использовать не просто потому, что его «озарило». Этому предшествовали многолетние эксперименты, который он проводил совместно с микробиологом Карлом Флюгге (Carl Flugge, u двумя точечками). В этих экспериментах они установили, что бактерии из рта и носа хирурга распространяются как «начинка» мелких капелек, и что заражение раны этими бактериями можно предотвратить многослойной марлевой маской. Оригинальное описание «маски Микулича» по нынешним временам выглядит неполиткорректно: «кусок марли, привязанный двумя нитями к шапочке, покрывающий лицо таким образом, чтобы закрыть нос, лицо и бороду». Микуличу в голову не могло прийти, что появятся женщины-хирурги. А может и могло…

К моему удивлению, хирургическая маска, далеко не сразу стала обязательной для оперирующих хирургов. Западные историки медицины исследовали этот вопрос предметно – изучение более 1000 архивных фотографий показало, что к 1923г в хирургической маске в США и Европе оперировали 75% хирургов, а уровень близкий к 100% был достигнут только к 1935г. Данных по СССР я не знаю, но мне кажется, что Семашко вряд ли бы допустил, чтобы четверть хирургов оперировало бы без масок.

С времен Микулича до конца 1950г было предложено огромное количество моделей масок и, как правило, они были матерчатыми и многоразовыми (были также одноразовые бумажные маски). Но затем наступил «век пластика». Многое в мире, слишком многое, стало «одноразовым». Слов нет, это повысило комфорт. Одновременно выросли пластиковые острова в океане, горы мусора, токсичных отходов и прочих «прелестей» индустриального общества, которые с лёгкостью перекочевали в «пост-индустриальное». Коронавирусная эпидемия, в числе прочего, привлекла внимание и к этой проблеме. И не столько по экологическим соображениям, сколько в связи с дефицитом масок, который возник практически повсеместно. А было бы так же, если бы маски были многоразовыми, и их было бы легко стерилизовать и утилизировать? Это надо серьёзно анализировать. И один из вопросов, который возникает, это вопрос о сравнительной эффективности матерчатых многоразовых масок и современных пластиковых. Оказалось, что в последний раз такое научное сравнение (способность отфильтровывать микрокапельки с бактериями) проводилось в 1975г. и оказалось, что многослойные матерчатые маски (три слоя хлопка-муслина) делают это даже лучше, чем тогдашние пластиковые. Вопрос об фильтрационной эффективности естественных тканей изучался и совсем недавно. Для интересующихся этим вопросом, оригинал статьи здесь: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.0c03252

В целом мне идея многоразовых масок из естественных материалов нравится. А Вам?

https://prof-afv.livejournal.com/20123.html – цинк

И еще рекомендую у автора:

1. Ремдисевир помогает лишь в относительно легких случаях – https://prof-afv.livejournal.com/19745.html (чуда не случилось, но в комплексе с другими препратами он может быть не бесполезен).

2. Результаты массового тестирования москвичей на антитела к коронавирусу – https://prof-afv.livejournal.com/19008.html

3. Лекарства-фавориты президента Трампа не потопляемы – https://prof-afv.livejournal.com/18541.html

У нас с 1 июня начинаются некоторые послабления, но более-менее реальные намечены с 15 июня. Блокпосты не снимают и не собираются, туристов, которые приезжают в Севастополь обяжут проходить тестирование и обсервацию за их счет. Междугороднее сообщение пока что открывают только по Крыму. Про автобусные рейсы через Крымский мост пока думают. В общем, выползать из "самоизоляции" будем не менее мучительно, чем входили в нее.