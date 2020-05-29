Марш равенства в Украине проведут онлайн

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29.05.2020, 5:00, Новости дня

Марш равенства и другие мероприятия “КиевПрайда” в 2020 году пройдут онлайн из-за риска распространения коронавируса. Об этом организаторы прайда сообщили в Facebook.

“Карантин и запрет массовых мероприятий являются важными аспектами безопасности граждан и гражданок, однако благодаря онлайн-форматам у нас будет возможность традиционно в июне объединить украинское и мировое общество вокруг темы прав ЛГБТ+ в Украине”, – сказано в анонсе.

С 6-го по 27 июня в соцсетях и на различных цифровых платформах состоятся панельные дискуссии, флешмобы, розыгрыши, марафоны, лекции, трансляции и вечеринки.

Организаторы планируют в сентябре провести Марш равенства и “Прайд-неделю” в обычном формате.

ПРАЙДМІСЯЦЬ СТАЄ ПРАЙДОНЛАЙН!

У ЧЕРВНІ ПРАЙДМІСЯЦЬ СТАЄ ПРАЙДОНЛАЙН: серія мистецьких, культурних та освітніх ЛГБТ+ заходів проходитимуть в онлайн-форматі з 6 по 27 червня 2020 у рамках КиївПрайд2020.На вас чекають низка івентів присвячені темі ЛГБТ+: панельні дискусії, флешмоби, розіграші, марафони, лекції, трансляції та вечірки — усі заходи відбуватимуться онлайн у соцмеражах та інших діджитал-платформах.Карантинні обмеження та заборона масових заходів є важливими аспектами безпеки громадян та громадянок, однак завдяки онлайн-форматам у нас буде можливість традиційно в червні об’єднати українське та світове суспільство навколо теми прав ЛГБТ+ в Україні. Анонс Програми ПРАЙДОНЛАЙН вже дуже скоро. P.S. Також команда КиївПрайду наразі активно працює над тим, щоб восени провести офлайн ПрайдТижні та Марш Рівності. Ми вдома, але разом. Ваш КиївПрайд ❤️

Posted by KyivPride on Esmaspäev, 25. mai 2020

С 2015-го по 2019 год в Киеве состоялось пять Маршей равенства. Они сопровождались столкновениями между полицией и противниками шествия, а также между участниками прайда и членами националистических групп.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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