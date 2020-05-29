Родню не выбирают

29.05.2020, 4:22, Разное

Владимир Уйба готовится стать избранным главой Коми. Вместе с ним на новое место обычно приходят многочисленные родственники.

В апреле 2020 года Коми, северная республика с населением меньше миллиона человек, оказалась на третьем месте в РФ по количеству зараженных коронавирусом. Впереди были только Москва и Петербург. Глава Коми Сергей Гапликов подал в отставку, а президент Владимир Путин назначил исполняющего обязанности главы — замминистра здравоохранения Владимира Уйба.

Сначала в республике многие восприняли это назначение как меру скорее медицинского, чем политического характера. Но на первой же пресс-конференции Уйба развеял эти ожидания. Он заявил, что собирается участвовать в выборах осенью 2020 года и руководить регионом еще как минимум пять лет. «Я уже давным-давно не доктор. Я уже давным-давно управленец, по сути — с 2004 года. До этого на микроуровне я управлял в закрытом городе полностью медицинской помощью, потом — федеральное управление, я был замруководителя по экономике», — сказал Уйба.

В совместном расследовании «Новая газета» и «7х7 Горизонтальная Россия» рассказывают, как доктор Владимир Уйба пришел к должности главы республики, по дороге окружив себя родственниками и знакомыми семьи, и кто из них заработал на возглавляемом им агентстве.

Атомная должность Владимир Уйба — руководитель ФМБА. Фото: РИА Новости

В момент назначения и.о. главы Коми Владимир Уйба занимал пост заместителя министра здравоохранения, но всего лишь несколько месяцев. До этого он в течение 15 лет возглавлял другую структуру — Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). ФМБА — правопреемник 3-го Главного управления при Минздраве СССР. Учреждение отвечало за несколько важных направлений — в частности, за исследования жизнеобеспечения космонавтов и медобслуживание работников атомных предприятий. Эти же функции организация сохранила и после преобразования.

Карьеру, которая затем привела его в Москву, Уйба начинал в Свердловской области. После школы он хотел стать летчиком, но не прошел медкомиссию в Курганское высшее военно-политическое училище и за компанию с другом поступил в медицинский вуз. Выпустившись в 1982 году из Свердловского государственного медицинского института, он стал работать терапевтом. Через два года молодой врач Уйба уже возглавил медсанчасть Белоярской атомной электростанции. Фактически это означало руководство всей медициной закрытого города Заречный Свердловской области, где была расположена АЭС.

В 2000 году Уйба хотел сменить должность врача на портфель чиновника и принял участие в выборах мэра Заречного. Несмотря на поддержку местных властей, он проиграл во втором туре начальнику местной пожарной части, но работа на стратегическом объекте все равно дала нужный старт управленческой карьере. Свой путь Уйба продолжил на руководящих должностях в этой же отрасли: сначала как заместитель руководителя Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России, а затем — в руководстве ФМБА.

Медсанчасть Белоярской АЭС не только дала доктору Уйбе управленческий опыт, но и стала кузницей кадров:

новый руководитель ФМБА начал рекрутировать земляков на руководящие должности.

Бывший замглавы администрации Заречного Вячеслав Мирошников переехал в столицу и стал директором московского филиала одной из структур ФМБА — «Росплазмы» (госучреждение, обеспечивающие сбор донорской плазмы крови). Его дочь Юлия Мирошникова возглавила Управление организации спортивной медицины ФМБА. Муж Мирошниковой, екатеринбургский предприниматель Станислав Тхай (владелец Уральского электронного завода и первого в РФ производства компакт-дисков Mirex), в 2010 году возглавил всю «Росплазму». В 2017 году он скончался.

До смерти Тхая Станислав с женой успели подтянуть в ФМБА своих родственников и бывших партнеров по бизнесу. Руководитель одного из филиалов УЭЗ Сергей Мамонов возглавил Федеральный центр информационных технологий экстремальных проблем ФМБА. Еще один выходец с УЭЗ, его бывший коммерческий директор Андрей Бранц, стал замдиректора по информационным технологиям Центра крови. Бывший заместитель Тхая на Уральском электронном заводе (УЭЗ) Владимир Тряхонин стал его замом на «Росплазме». Муж сестры Станислава Тхая — Владимир Ким — сначала был исполнительным директором Федерального бюро медико-социальной экспертизы, а уже в 2018 году стал руководить «Росплазмой». Сейчас Юлия Мирошникова занимает должность замглавы ФМБА России, а «Росплазмой» руководит Назар Закиров, также выходец из Свердловской области. Он же — учредитель нескольких компаний, зарегистрированных в Екатеринбурге, а учредителем «СНР груп» до него был трудоустроенный руководителем Федерального центра информационных технологий экстремальных проблем ФМБА Сергей Мамонов.

Вопрос престижа

За 15 лет под руководством Уйбы ФМБА разрослось, по его собственному определению, в «суперминистерство», которое объединило больше 300 научных и лечебных учреждений. Бюджет организации, по словам ее руководителя, достигал 80 млрд руб. в год — цифра, сопоставимая, например, с годовым бюджетом всей Республики Коми.

Реанимобиль ФМБА. Фото: РИА Новости

Агентство не только решает практические медицинские задачи, но и участвует в проектах, влияющих на международную репутацию России. В частности, ФМБА отвечает за медицинскую часть российской космической программы и здоровье космонавтов. Центральная медико-санитарная часть № 1 обеспечивает медицинскую помощь работникам космодрома Байконур и одноименного города в Казахстане. В Амурской области агентство строило медучреждения города Циолковский и расположенного у него космодрома Восточный.

Крупное строительство сопровождалось чередой коррупционных скандалов. Как сообщал телеканал «Дождь» со ссылкой на материалы дела, в марте 2019 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленных сотрудников ФМБА в связи с хищением 109 млн рублей при строительстве медсанчасти космодрома. Следствие считало, сотрудники агентства заключили фиктивные контракты на проведение работ, в частности — с компанией «МосПромСтрой», на счета которой было переведено 109 млн руб. В Следственном комитете не ответили на запрос редакции о том, расследуется ли это дело и на какой оно сейчас стадии.

Скандальной вышла еще одна важная стройка ФМБА — Российско-Никарагуанский завод Mechnicov по производству вакцин от гриппа в Манагуа, о возведении которого договорились президент РФ Владимир Путин и президент Никарагуа Даниэль Ортега на Петербургском экономическом форуме. РФ вложила в создание производства более 60% его стоимости — около 1 млрд руб., остальные 40% были средствами Никарагуа. Построить производственный корпус планировалось к октябрю 2016 года, а выпускать продукцию — уже в 2017 году.

Но при строительстве выяснилось, что запланированного бюджета не хватает, срок сдачи несколько раз переносился. Предприятие заработало только в апреле 2019 года.

ФМБА курирует также спорт высоких достижений — тему, довольно чувствительную для РФ в последние годы. После Олимпиады в Пекине в 2008 году, на которой РФ заняла третье место по количеству медалей, государство вложилось в спортивную медицину — в структуре ФМБА появилось специализированное управление. Оно же отвечало за медицинско-фармакологическую часть подготовки атлетов к Олимпиаде в Сочи. После спортивных состязаний Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обвинило Россию в создании системы применения спортсменами запрещенных препаратов при прямом участии российских спортивных властей, руководства российского антидопингового агентства и ФСБ России. Препараты, которые ВАДА признало запрещенными (например, мельдоний) спортсменам предоставляли в том числе структуры ФМБА. Сам Уйба называл допинговый скандал вокруг российских спортсменов политической акцией, спровоцированной успешным выступлением россиян на Олимпиаде в Сочи.

Президент Федерации водного поло Алексей Власенко, Ольга Голодец и Владимир Уйба в тренировочном центре сборных в Московской области. Фото: РИА Новости

В 2019 году с агентством из-за медицинских препаратов судилась бобслеистка Надежда Сергеева, которую после Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане отстранили от соревнований на восемь месяцев: в анализах крови спортсменки обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Защита Сергеевой утверждала, что она принимала выписанный врачом ФМБА препарат метионин, а в его инструкции не было информации о содержании триметазидина. Адвокаты спортсменки, как писал «Коммерсант», на суде заявляли, что на нее якобы оказывал давление сам глава ФМБА Владимир Уйба, но Хорошевский суд Москвы, где рассматривалось дело, иск бобслеистки не удовлетворил.

ФМБА участвовало и в гуманитарной миссии во время грузино-осетинского конфликта в Южной Осетии в 2008 году. После ввода российских войск в Цхинвал агентство несколько месяцев обеспечивало медицинское обслуживание в регионе. За это Уйба получил первый орден Мужества, а позже звание заслуженного врача Южной Осетии. Такими же званиями его наградили в Ингушетии и Чеченской Республике. ФМБА отправляло в эти регионы мобильные бригады врачей, которые проводили диспансеризацию населения.

С Чечней у Уйбы сложились особенные отношения. За несколько лет специалисты ФМБА больше десятка раз проводили вакцинацию и обследования жителей республики — в том числе и по личной просьбе главы региона Рамзана Кадырова, который называл Уйбу истинным патриотом и соратником Владимира Путина. В 2017 году руководитель ФМБА получил награду «За заслуги перед Чеченской Республикой». Агентство построило в Грозном клиническую больницу — единственный на Северном Кавказе центр ядерной медицины с позитронной эмиссионной томографией, на открытие корпусов которой приезжал Уйба. Летом 2019 года он был почетным гостем на торжественном вечере, посвященном Дню медицинского работника, в Грозном.

Бизнесмен от медицины

В биографии Уйбы был эпизод, когда он работал в бизнесе: в 2002–2003 годах он был генеральным директором компании «Виру». Она была зарегистрирована в городе Заречном — том самом, где он когда-то начинал работать врачом. Компания торговала фармацевтическими, медицинскими товарами и техникой,

а совладельцами компании были Ирина и Лидия Уйба — родственницы врио главы Коми (предположительно первая супруга и мать).

Кроме «Виру», Ирина и Лидия вместе с бывшим коллегой Уйбы по зареченской медсанчасти Иваном Костив были учредителями екатеринбургской компании «Вилас». Обе фирмы перестали работать в 2006 году, а «Виру» закрылась с убытком в 30 тыс. руб. и долгом за услуги связи.

Иван Костив впоследствии получил должность главврача подмосковной Центральной клинической больницы восстановительного лечения. Затем он возглавлял Медицинский реабилитационный центр «Сергиевские минеральные воды» в Самарской области, а сейчас работает заместителем главврача по спортивной медицине, реабилитации и науке в также подведомственной ФМБА клинической больнице № 86 в Москве.

Отец, муж и друг

У врио главы Коми Владимира Уйбы пятеро детей: четверо сыновей (двое из них, Артем и Станислав, совершеннолетние) и дочь.

Родственники Уйбы после его переезда в Москву тоже начали делать карьеру в учреждениях, которые он возглавлял. Ирина Уйба (предположительно первая супруга) в 2007–2008 годах упоминается в документах Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна, подведомственного ФМБА, как член котировочной комиссии, которая оценивает заявки потенциальных подрядчиков и выбирает исполнителей.

Старший сын Уйбы Артем работает заместителем директора алтайского филиала Научного центра биомедицинских технологий ФМБА. В конце 2018 года 37-летний Уйба получил орден «За заслуги перед Отечеством II степени» за вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу. По словам врио главы Коми, сейчас он приехал в республику, взяв отпуск на работе, чтобы «помогать как сын».

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