 

Режим ЧС введен в Миннеаполисе из-за беспорядков

29.05.2020, 4:08, Новости дня

Режим чрезвычайной ситуации ввел мэр Джейкоб Фрей в Миннеаполисе, где произошли беспорядки из-за гибели чернокожего Джорджа Флойда.

Режим ЧС введен на 72 часа, он позволяет руководству города привлечь дополнительные средства обеспечения безопасности, включая Национальную гвардию, а также обратиться за помощью к властям соседних городов, штата Миннесота и правительству США, передает ТАСС.

Как сообщил мэр, режим ЧС введен, чтобы «восстановить и поддерживать соблюдение правопорядка», а также «избежать возможных рисков в отношении населения и имущества, свести к минимуму опасность возникновения сбоев в работе городских служб, обеспечить работу местных органов власти, защищать здоровье и безопасность членов сообщества».

Губернатор штата Миннесота Тим Уолц подписал указ о привлечении подразделений Национальной гвардии к обеспечению безопасности. Кроме того, к обеспечению общественного порядка привлекут силы патрульной службы штата в размере около 200 человек, вертолеты и самолеты патрульной службы, передает РИА «Новости».

Кроме того, указ приводит в действие режим чрезвычайной ситуации мирного времени, что дает дополнительные ресурсы для координации действий.

Fox News сообщает, что в Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи перед третьим полицейским участком. В медиков полетели бутылки с водой. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы дать им забрать человека в машину скорой помощи.

Напомним, протесты в Миннеаполисе начались после публикации в интернете видеозаписи, на которой запечатлено задержание Флойда. Полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц города.



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