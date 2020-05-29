Собянин об ограничениях в Москве: Могут сохраниться до создания вакцины

29.05.2020, 4:04, Разное

По его словам, это не означает, что горожанам придется находиться взаперти. “Мы должны жить нормальной жизнью, ходить в магазины, общаться друг с другом”, – сказал он.

Смертность от коронавируса в мае будет больше, предупредил градоначальник. Власти столицы разбираются в причинах каждого летального исхода, сказал Собянин в эфире телеканала “Россия-24”.

С 1 июня в Москве наступает второй этап отмены карантина. Заработают непродовольственные магазины и службы быта. Жители столицы получат возможность гулять в парках, скверах.

Пропуск для этого получать не нужно. Выписывать разрешение необходимо, если место прогулки удалено более чем на два километра от места жительства. В таком случае нужно получать разовый пропуск.

В то же время ужесточается масочный режим. Надевать средства индивидуальной защиты нужно при любом выходе из дома, в том числе для занятий спортом, сообщает “ТВ Центр”.

Несмотря на ослабление ограничений, парикмахерские в Москве остаются закрытыми. По словам главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, их работа будет возобновлена при соблюдении горожанами мер, введенных для противодействия распространению коронавируса.

В Москве на 28 мая зафиксировано 173 497 случаев COVID-19. От коронавируса в столице выздоровели более 71 тысячи человек, 2 254 пациента не смогли справиться с инфекцией.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 19 Апр 2020 в 10:45 PDT