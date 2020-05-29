 

В Москве ребенок отравился гранулами для чистки труб

29.05.2020, 4:04, Разное

В Москве ребенок случайно положил в рот гранулы для прочистки канализационных труб, перепутав их с конфетами. В результате мальчик получил ожог слизистой.

Мать оказала пострадавшему первую помощь, после чего вызвала скорую. В больнице у ребенка обнаружили отек языка и миндалин. Врачи назначили мальчику препараты и промыли слизистую, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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