VOAэкспресс 28 мая 2020

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29.05.2020, 4:00, Новости дня

Бостонский марафон

Старейший в мире марафонский забег – Бостонский марафон – отменен. Он проводился ежегодно, несмотря на две мировые войны, извержение вулкана и пандемию «испанки». В этом году марафон отменили, чтобы соблюсти требования социального дистанцирования и предотвратить заражение участников забега коронавирусом.

Протесты

Миннеаполис охватила новая волна насилия. В четверг, на следующий день после массовых беспорядков из-за смерти афроамериканца, задержанного полицейскими, один из городских кварталов превратился в дымящиеся руины – с сожженными зданиями, разграбленными магазинами и гневными граффити, авторы которых требовали справедливости.

Билл Гейтс и чипирование

Слышали о теории, согласно которой Билл Гейтс хочет вживить в людей некие чипы при помощи вакцины от коронавируса? Научное сообщество неоднократно называло эту версию не более, чем конспирологической теорией. Однако, как показали результаты опроса, значительное число американцев, вопреки мнению ученых, и в самом деле всерьез воспринимают эту теорию.

Американские рецепты

Мы продолжаем рубрику «Американские рецепты». В новом выпуске – простое блюдо, которое появилось на американском континенте задолго до прибытия на него европейцев



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