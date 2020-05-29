 

Мнение: 112 новых катеров для КСИР

29.05.2020, 3:50, Разное

Иранская оборонка в присутствии руководства министерства обороны Ирана и главы КСИР, передала для ВМС КСИР оптовую партию боевых катеров различных типов общим количеством 112 штук. Катера должны расширить возможности КСИР при ведении операций в Персидском заливе и Ормузском проливе. Как обычно, нехватку кораблей основных классов, Иран компенсирует большим москитным флотом.

Источник: Colonel Cassad



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