Мнение: 112 новых катеров для КСИР

29.05.2020, 3:50, Разное

Иранская оборонка в присутствии руководства министерства обороны Ирана и главы КСИР, передала для ВМС КСИР оптовую партию боевых катеров различных типов общим количеством 112 штук. Катера должны расширить возможности КСИР при ведении операций в Персидском заливе и Ормузском проливе. Как обычно, нехватку кораблей основных классов, Иран компенсирует большим москитным флотом.