Илон Маск получил первое крупное вознаграждение за успехи Tesla

29.05.2020, 3:35, Новости дня

В Tesla подтвердили, что Илон Маск получил право на первый транш — соответствующий документ подан в Комиссию по ценным бумагам и биржам в четверг. Маск получил около 1,7 миллиона акций Tesla, которые оцениваются примерно в $775 миллионов, исходя из сегодняшней рыночной стоимости на момент закрытия. Акции Tesla закрылись в четверг по цене $805,81.

В четверг было подано заявление, в котором также была определена дата проведения годового собрания акционеров компании — 7 июля. В заявлении сообщается: "На дату настоящего заявления о доверенности один из 12 траншей по данной премии был передан и стал подлежащим к исполнению по цене опциона в размере 350,02 доллара за акцию и минимального пятилетнего периода владения, обычно применяемого к любым акциям, которые приобретаются при исполнении опциона".

Акционеры Tesla привязали вознаграждение Маска к показателям компании в марте 2018 г. Опцион на $2,6 млрд планировалось перевести бизнесмену 12 траншами в течение десяти лет. При этом, чтобы получить все транши, рыночная стоимость Tesla должна вырасти до $650 млрд, и производитель электромобилей достигнет нескольких целевых показателей по выручке и прибыли.

При этом Маск не получает зарплату или денежный бонус, только опционы, которые основаны на рыночной капитализации Tesla и достижении целевых показателей.

Маск превратил Tesla из нишевого автопроизводителя с производственными проблемами в мирового лидера по производству электромобилей с американскими и китайскими заводами. В начале года капитализация Tesla впервые превысила стоимость двух крупнейших автопроизводителей США — Ford и General Motors, вместе взятых. Стоимость акций Tesla выросла на фоне открытия нового завода в Шанхае и запуска там производства Tesla Model Y, а также в связи с удачными финансовыми результатами по итогам последнего отчетного квартала.

В январе рыночная стоимость Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев глава компании Илон Маск получает право на крупное вознаграждение. Недавно компания превысила порог, необходимый для того, чтобы Илон Маск получил свою первую награду.

Сейчас Маск владеет около 18,5% компании по состоянию на 1 мая, согласно FactSet, доля оценивается в $24 млрд. Суммарно Маск может заработать более $50 млрд. за достижение рыночной капитализации Tesla в размере 650 млрд. долларов.

Акционер Tesla Ричард Торнетта через суд требует от компании уменьшить компенсационный пакет Илона Маска и пересмотреть состав совета директоров. Истец обвинил совет директоров и Маска в необоснованном обогащении. В иске Торнетта заявляет, что компенсационный пакет Маска превышает аналогичные выплаты всем другим главам публичных компаний.

Tesla была вынуждена ограничить свою деятельность по производству электрокаров во время коронавирусной пандемии, к большому разочарованию Маска. Во время конференц-кола по итогам первого квартала, Маск назвал приказ оставаться дома, призванный замедлить распространение вируса, "фашистским".

С марта Tesla перевела многих сотрудников на работу из дома, отправила в неоплачиваемый отпуск других сотрудников и урезала им зарплату, остановив при этом работу подрядчиков.

В начале мая Илон Маск одним твитом отправил в падение акций Tesla. Сначала он написал в Twitter, что продает все свое имущество, в том числе и собственный дом. После этого добавил, что, по его мнению, акции Tesla стоят слишком дорого. В результате акции автопроизводителя упали почти на 10 процентов.