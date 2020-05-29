Мнение: Письмо: “Поле для действий”

29.05.2020, 3:19, Разное

Чем гуще зеленый виноград, тем больше корона, а чем больше корона, тем хуже дела в ресурсе.

Это все уже вроде понимают, но давайте посмотрим на примере и проследим, как ухудшения в ресурсе зависят от густоты ЗВ.

mu_rash_ka

Здравствуйте, Эволюция!

Очень надеюсь на разбор моего письма. Читаю блог 4 года. Мне 41 год, в разводе 5 лет, есть двое детей. С мужем отношения дружеские. У него очень хорошая мама, она очень мне помогает с детьми. Мои родители в другом городе. Дети уже большие(14 и 12 лет), довольно самостоятельные. Семья у меня очень хорошая. Родители, сестра и свекровь. После развода все мне помогали. Работаю врачом.

После развода через 2 мес влюбилась в женатого. Отношения длились 2 года. Страсть, любовь. Потом я поняла, что теряю себя. Сказала ему, что люблю его и спасаю себя. Он «вспотел», потом приехал «поговорить», сказал, что сын его убьёт, не поймёт. Я сказала- все правильно. Ни о чем не жалею. Изначально было оговорено им, что семья это святое, он их не бросит. А мне и не надо было поначалу. Я после брака была уверена в своих силах, видимо корона была с дом, горы были по колено. Ну и вляпалась с размаху).

(Про причину развода с мужем она молчит, поэтому после развода у нее ЗВ не было скорее всего или был небольшой. А вот после расставания с женатым мужчиной, появился ЗВ. Видите почему? Хочется “ни о чем не жалеть”, а для этого надо думать, что была взаимная “страсть, любовь”, что от расставания он “вспотел”, но “семья это святое”. Она его бросила сама, в общем, такой ЗВ. А на нем колпачок – “невольник чести” и “погиб поэт”)

Он до сих пор периодически звонит, спрашивает как моя жизнь. Даже приехал как-то. Пытался опять начать, жаловался на жизнь, жену и тыды. Мужик очень он крутой по ОЗ, властный и нежный. Любила его сильно, может и сейчас люблю.

(Еще ЗВ. Очень хотел мужик начать якобы, но она не поддалась. Хотя он всего лишь один раз приехал и речи его говорят скорее о чувстве вины, чем о любви)

Потом через 2 месяца встретила мужчину, простого. Влюбилась. Начались отношения. Было вначале прекрасно всё. Через год я психанула и «ушла в ночь», заблокировала. Через полгода он пришёл. Все опять началось, но потом сошло на нет. Стало вяло , не интересно обоим. Конец был интересным. Он мне писал периодически. Я нервничала, писала давай закончим эту тягомотину. Он- я не согласен. В итоге, встречи реже и я узнаю( подруга сказала), что у него другая девушка. Я разозлилась написала, что он трус и поступил некрасиво. Он сказал-прости и не наезжай)) На этом всё и закончилось.

(И вот из того ЗВ, что она бросила непростого мужика, новые отношения, с простым, она рассматривает как “я психанула и ушла”. Хотя пришел он только через полгода, то есть ничего особо не хотел и в конце бросил ее ради другой, но она считает, что это все в ответ на ее отмораживание. Видите новый ЗВ? Она сама не хотела, а иначе бы все получилось)

Когда уже у нас был тухляк, я познакомилась в баре с мужчиной.Сам присел ко мне и ля-ля-ля. Отношения были три месяца. Он мне дарил цветы, красиво ухаживал. Мне был не привлекателен физически. Я думала стерпится. Он , видимо, заколебался инициировать, видеть мои потухшие глаза и пропал.

(Дальше хуже. Теперь уже не то что простой мужик взамен непростого, а некрасивый и неприятный ей физически. Неотрефлексированный голод под ЗВ такой, что в ответ на цветы и ухаживания она была готова без любви с ним встречаться. Но и этот ее бросил. А у нее готов новый ЗВ, гуще прежнего. Это она отвергла, это у нее были потухшие глаза. И вот к моменту последней истории мы видим дыру в любви и панику по этому поводу, ведь все мужики сбегают. И огромный ЗВ, что все это по причине ее собственного нежелания и холода)

А волнует меня сейчас другой человек. В период «ушла в ночь» познакомилась на СЗ с парнем. Завязалась переписка. Он был очень странный: нет нормальных девушек, то макияж обильный, то губы сделаны, то пахнет не так, то пальцы не те, то кругом инфекции. Общение начал с нотации: что тут делает нормальная девушка. Я думаю- ничосе, какой)) Написала ему,что я в разводе, старше( на 7 лет), дети. Почувствовала, как ему стало меня жалко. Самой смешно)

(ЗВ – это подлая вещь. Вы обманываете себя, что это вы всех бросили, вы сами от всех бедняш сбежали как Джо. Поэтому не рефлексируете голод, не видите реальной причины неудач, и на очередного бедняшу накидываетесь и навязываетесь сами. Так сильно боитесь его напугать своим холодом, блеском и величием)

Через неделю не вытерпел и спросил почему я не прошу его фото( на СЗ был рисунок) . Что-то он так мне понравился своим занудством, правильностью, умом. Поняла, что ОЗ его хорошее. Имидж тоже. Залипла. Хотела увидеть его. На что получила сообщение- не для тебя моя Роза цвела! Сказать, что я обалдела, это ничего не сказать. Думаю- ну и фиг с Вами.

(Послал ее, в общем. И сейчас она начнет сливаться под ЗВ)

Через полгода пишет. Какдела, куда пропала и тыды. Два дня переписки о погоде и природе и опять пропал.

Появился через 3-4 мес. Типа сама не пишешь, вайбер не работает. Я грю удалила вайбер ( там только с ним общалась) . Пообщались. Пропал.

Через три мес предложил увидеться. Я согласилась. Приехал радостный. Встреча мило прошла. Позвал гулять. Потом домой привёз и говорит, почему ты меня не целуешь? То есть ждал , моей инициативы, получается.

(Она считает, что он ждал инициативы ее, потому что онегин-стесняша, а не потому, что она на его взгляд рылом не вышла, чтобы он ухаживал за ней, но при ее усилиях он согласен на разовый секс)

Целуется он божественно. В общем, я опять влюбилась. Он мне напомнил моего женатого любовника, такой же умный и занудный ) и как обычно… пропал.

Поздравил с 8.03. Предъявил, что я не поздравила с 23.02.

И тут неделю назад пишет мне, предлагает секс! В машине! Я от неожиданности аж села))( спрашивал справку о здоровье,сказала нарисую любую, какую закажешь. )

(С февраля по май его не было даже слышно, но он появился и предложил перепих в машине. Она радостно обещала предоставить любую справку и заслужить это право)

С одной стороны понимаю, что так прямолинейно как бэ не очень прилично. С другой- живет с родителями. Говорит , брезгует съемными квартирами. Пишу ему- с чего это вдруг настал тот час? Он- мы этого давно хотели!( оказывается) Я как раз одна была. Позвала к себе.

(Видите слив под ЗВ со свистом? Изначально приличная женщина, мать двух детей почти взрослых, постепенно под ЗВ своим дошла до того, что готова бежать за тем, кто возникает раз в полгода, и делать все, чтобы получить от него секс. А этот мужик не онегин, а КСЖ, и видит, насколько она влюбилась)

Опоздал на 1,5 ч, я уже уснула.через час написала:давай отложим мероприятие, но он был в дороге и не получил месс. В итоге, сказал, что я недовольная вся. Я сказала- раздевайся и ложись. Мне рано вставать и ехать 200 км за детьми. Он говорит, чего не предупредила, а я говорю- я не знала, что ты опоздаешь на 1,5 ч. В общем, я успокоилась. Все было круто.

(Опоздал на полтора часа, поэтому она его не ласково обслужила, а строго. Но все было круто для нее)

Он сказал, что я очень красивая и кучу комплиментов. А я пропала, влюбилась как девочка. Написала ему Привет на след день, он всякого – хорошего дня и проч. И опять тишина.

Не знаю что делать. Он настолько всё просчитывает, видимо я ему нравлюсь чем-то, несмотря на наш мезальянс. Говорит, что у меня вредный характер. Видимо сам в шоке от себя, что так получается.

(Она считает, что его тянет к ней неумолимой силой. Как с тем женатым. Не может он справиться со страстью к ней. А мужик даже слегка не камуфлирует ее низкой значимости, прямо ей говорит – хочешь секс, вкладывайся за это сама)

Я тоже не понимаю- что это? Уже все длится 2 года. Оставить как есть? Не писать? Ждать когда опять появится сам?

(Конечно. Ждать у окошка и как только появится, сразу махать ему со всей силы, чтобы зашел на огонек)

Или писать? Какое у меня есть поле для действий не вижу( И хочу с ним встречаться и боюсь.

(Писать – еще лучше. Тоненько и жалобно зазывайте к себе, говоря о своей любви. В этом случае он снизойдет опять, хотя поставит дополнительные условия)

Перечитала всё про онегиных.

(Про онегиных прочитала, а про липких дур нет. “Поле для действий” ищет)

Спасибо Вам большое!!!

С уважением.